Stellantis закроет завод по производству фургонов Vauxhall в Великобритании

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Stellantis планирует закрыть свой завод по производству фургонов Vauxhall на юге Англии, что поставит под угрозу более 1000 рабочих мест.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Компания присоединяется к конкурентам-автопроизводителям, сокращающим производство в сложных торговых условиях.

Компания, которой также принадлежат бренды Peugeot, Citroën, Chrysler и Fiat, заявила, что консолидирует британское производство лёгких коммерческих автомобилей на своей площадке в Элсмир-Порте на севере Англии. 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов) инвестируется в центр по производству полностью электрических транспортных средств, сообщает Reuters.

Уточнения

Фургон — тип закрытого или открытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов, людей, или иного оборудования.



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