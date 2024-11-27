Stellantis закроет завод по производству фургонов Vauxhall в Великобритании

Компания Stellantis планирует закрыть свой завод по производству фургонов Vauxhall на юге Англии, что поставит под угрозу более 1000 рабочих мест.
Компания присоединяется к конкурентам-автопроизводителям, сокращающим производство в сложных торговых условиях.
Компания, которой также принадлежат бренды Peugeot, Citroën, Chrysler и Fiat, заявила, что консолидирует британское производство лёгких коммерческих автомобилей на своей площадке в Элсмир-Порте на севере Англии. 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов) инвестируется в центр по производству полностью электрических транспортных средств, сообщает Reuters.
Фургон — тип закрытого или открытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов, людей, или иного оборудования.
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