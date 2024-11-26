Эксперты дали советы, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты рассказали, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM Девушка с покупками

Общая сумма новогодних расходов средней российской семьи выросла на 41% в 2023 году.

Продавцы стремятся максимально распродать товары перед подведением финансовых результатов года.

Спонтанные покупки часто совершаются из-за подсознательных стимулов. Склонность к спонтанным покупкам свойственна 79% взрослых покупателей в России. 53% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки для себя, 35% — для других. 58% опрошенных считают слишком высокую цену сдерживающим фактором от спонтанных покупок.

Алкоголь усиливает готовность к импульсивным покупкам — особенно у молодежи.

Большинство респондентов готовы тратить на спонтанные покупки не более 5% своего дохода.

Планирование расходов помогает экономить и избегать сомнительных трат.

Переход на безналичную оплату и анализ расходов помогут контролировать спонтанные покупки.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος "дом, хозяйство" + νόμος "правило, закон"; дословно — "правила ведения домашнего хозяйства") — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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