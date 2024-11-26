Нелегальные мигранты не приносят пользы экономике России

Россия ужесточила исполнение уже существовавших нормативов для трудовых мигрантов.
Почти миллион мигрантов покинули Россию за текущий год. Преимущественно это граждане из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Мигранты воздерживаются от возвращения, несмотря на рост зарплат. Ужесточены штрафы за прикрытие нелегальной миграции.
Причины оттока мигрантов:
Зарплаты на стройках выросли из-за нехватки мигрантов. Дефицит кадров в строительстве оценивается в 300 тысяч человек, сообщает "Рамблер".
В России остро не хватает асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси.
В Госдуму внесут пакет законопроектов, запрещающих получение вида на жительство трудовыми мигрантами. Законодатели продолжают работу по совершенствованию законодательства в сфере миграции. Сложился черный рынок услуг, в котором участвовали нечистоплотные коммерсанты и чиновники. Нелегальные мигранты также участвовали в этом рынке.
Депутаты предлагают обязать иностранных граждан проходить экзамен по русскому языку в устной форме. Планируется расширить процедуру видеозаписи экзамена. Будут определены уровни владения языком в зависимости от вида трудовой деятельности. Сформируют закрытый перечень государственных учреждений для приема экзаменов. Обеспечат постоянную актуализацию экзаменационных материалов и госконтроль за процедурой.
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος "дом, хозяйство" + νόμος "правило, закон"; дословно — "правила ведения домашнего хозяйства") — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
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