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Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России

1:20
Экономика

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, принимая участие в международном форуме Финансового университета, сообщила о том, что Россия рассматривает возможность выращивания бананов, опираясь на опыт Казахстана.

Трактор в пшеничном поле
Фото: freepik.com by grmarc, PDM
Трактор в пшеничном поле

Тем не менее, она признала, что в настоящее время это решение не является экономически целесообразным.

Говоря о намерении развивать технологии для выращивания бананов, глава Минсельхоза также отметила, что Россия в целом успешно культивирует множество сельскохозяйственных культур.

Однако для достижения цели увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом, поставленной президентом, необходимо активно развивать экспорт переработанных продуктов.

Лут подчеркнула, что хотя Россия успешно увеличивает экспорт муки, мяса и молочной продукции, важно также учитывать предпочтения потребителей и стремление каждой страны к переработке своей продукции. Она отметила необходимость двигаться вперед с пониманием современного рынка и учитывая запросы покупателей, сообщает "Интерфакс".

Ключевой задачей России остается выращивание пшеницы, так как весь мир нуждается в этом продукте.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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