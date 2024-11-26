В Иркутской области найдено крупное месторождение газа

Илгинское газоконденсатное месторождение обнаружено в Иркутской области, на территории Знаменского участка недр, как сообщили представители Минприроды России.
Запасы газа на этом месторождении составляют 135,4 миллиарда кубических метров, а конденсата — 4,4 миллиона тонн, сообщает ТАСС
Также уточняется, что пользователем данного месторождения является ООО "Сибгаз", и открытие произошло за счет собственных средств компании.
Компания "Сибгаз" осуществляет геологоразведочные, геофизические и геохимические исследования в области изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы.
Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.
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