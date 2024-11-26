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Курс доллара преодолел отметку в 107 рублей

1:06
Экономика

Курс доллара на Московской бирже впервые с 2022 года превысил отметку в 107 рублей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM
Концепция экономики

По состоянию на 11:08 по московскому времени, курс составлял 105 рублей за доллар США, что на 0,97% выше уровня, зафиксированного на закрытии предыдущих торгов.

Евро также продемонстрировал положительную динамику: в 11:09 по московскому времени его курс достиг 110,03 рубля, что на 0,81% выше предыдущей отметки.

На 17:50 по Москве стоимость евро на бирже оценивается в 113 рублей, а доллар — в 107 рублей.

Курс китайского юаня также увеличился, вырос на 1,7% и составил 14,54 рубля.

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк отметила, что на валютный рынок повлияли новые санкции, введенные США против российских банков в конце прошлой недели.

Уточнения

Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен», иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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