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Чехия откажется от закупки нефти из России после наращивания мощностей нефтепровода TAL

1:21
Экономика

Ситуация с отказом Европы от российских углеводородов является одной из ключевых тем, обсуждаемых в последние годы. После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз принял решение о введении санкций против России, что сыграло значительную роль в формировании новой энергетической политики, сообщает EADaily

Нефтепровод "Дружба"
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0
Нефтепровод "Дружба"

Отказ от российских нефтепродуктов стал частью более широкой стратегии по обеспечению энергетической безопасности и диверсификации поставок.  Для Чехии, Словакии и Венгрии были введены временные исключения, которые позволили этим странам на некоторое время продолжать импортировать российскую нефть.

Однако для Чехии срок действия льготных условий истекает 5 декабря 2024 года. Это создает необходимость для чешских властей найти альтернативные источники поставок.

Одним из ключевых проектов, направленных на уменьшение зависимости от российских углеводородов, является расширение трубопровода TAL (Trans-Alpine Pipeline). Этот трубопровод соединяет Италию и Центральную Европу. Удвоение его мощности до 8 миллионов тонн в год позволит Чехии получать необходимые объемы нефти.

Уточнения

Диверсифика́ция — проникновение специализированных фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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