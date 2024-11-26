На китайском архипелаге Чжоушань появится хаб по распределению сырьевых ресурсов

Провинция Чжэцзян является одним из драйверов национальной экономики на юго-восточном побережье Китая.
Здесь намерены создать "центр распределения ресурсов биржевых товаров" в свободной торговой зоне. Эта информация содержится в документах, опубликованных министерством коммерции Китая и правительством провинции, сообщает "Синьхуа".
Планируется, что хаб будет расположен в основном на территории свободной торговой зоны в Чжоушане — городском округе, который находится на одноименном архипелаге и славится своей морской индустрией.
При этом также будет задействована часть свободной торговой зоны в соседнем Нинбо. Порт Нинбо — Чжоушань занимает ведущие позиции по грузообороту в мировом масштабе.
Согласно разработанному проекту, к 2030 году острова, где будет находиться хаб, обеспечат выполнение специализированных задач в пределах полной производственной цепочки для биржевых товаров, включая их хранение, транспортировку, глубокую переработку, морские услуги и торговые операции.
Для достижения этих целей в хабе будет создана современная инфраструктура для хранения и транспортировки биржевых товаров, с акцентом на развитие системы трубопроводов для сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Помимо этого, план включает в себя инициативы по привлечению финансовых учреждений для содействия в реализации этих инфраструктурных проектов. Различные методы привлечения средств, такие как акционерное инвестирование, выпуск облигаций, фонды прямых инвестиций и продукты по управлению страховыми активами, будут использованы для поддержки этих начинаний.
Хаб — в общем смысле, узел какой-то сети.
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