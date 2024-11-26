Граждане, хранящие на банковском счёте доллары, уже в ближайшее время столкнутся с обнулением

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гражданам, держащим сбережения в долларах, стоит готовиться к тому, что их накопления могут значительно обесцениться в ближайшее время.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Известный российский экономист Валентин Катасонов заявил, что дни доллара, как главной мировой валюты, сочтены. В беседе с ИА DEITA. RU он отметил, что доллар продолжает оставаться востребованным благодаря искусственным мерам — безудержным денежным вливаниям, которые осуществляет правительство США и Федеральная резервная система. Эти меры, по его мнению, являются временными и неустойчивыми.

Катасонов сравнил текущую ситуацию с состоянием пациента, находящегося на аппарате искусственного жизнеобеспечения, утверждая, что как только американские власти прекратят эмиссию новых денежных масс, доллар столкнётся с неизбежным падением. В таком случае его курс достигнет рекордно низких значений, а сбережения в этой валюте окажутся почти бесполезными.

Экономист уверен, что обрушение долларовой системы — это вопрос времени, однако когда именно начнётся этот процесс, предсказать трудно.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.



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