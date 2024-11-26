Россиянам назвали самый выгодный продуктовый магазин

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговая сеть "Пятёрочка" оказалась самой выгодной в категории магазинов у дома, согласно последнему мониторингу цен, проведенному Институтом человека "Ромир".

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0 Прилавок с фруктами и овощами

По данным исследования, стоимость потребительской корзины из 35 позиций в сети составила 3368 рублей, что на 36% ниже, чем указывает средняя стоимость корзины по данным Росстата.

Особое внимание исследователи уделили таким товарам как мясные полуфабрикаты и маргарин, которые в "Пятёрочке" можно приобрести значительно дешевле. Например, сосиски обойдутся в пять раз дешевле, а маргарин — в 5,5 раз. Десяток яиц стоит в сети на 30% дешевле среднего по стране, а цены на плодоовощную продукцию — на 14% ниже.

Кроме того, "Пятёрочка" продемонстрировала лидирующие позиции по ценовой доступности в 15 из 19 российских городов, где проводилось исследование.

Уточнения

Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).



Магази́н устар. лавка — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и оказания услуг.

