Греческие острова стали новым центром для перевалки российской нефти

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Попытка греческих властей пресечь перевалку российской нефти в открытом море, перенеся её поближе к побережью, не увенчалась успехом: организаторы нашли новую скрытую точку для этой деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0 Нефтяной танкер Павел Черныш

Несмотря на военно-морские учения, проводимые Грецией в Лаконском заливе, где нарушители обходили санкции в последние месяцы, схема перевалки нефти продолжилась.

Эксперты компании Vortexa отмечают, что теперь подозрительные суда стали скапливаться в районе греческих островов Лесбос и Хиос, пишет Bloomberg.

По информации аналитиков, на этих водах ежемесячно перегружается до миллиона баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Для скрытности танкеры часто изменяют местоположение или подделывают данные о стране происхождения груза, что позволяет им легче обходить международные санкции.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².



Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



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