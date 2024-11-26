Евросоюз увеличил закупки российского СПГ, несмотря на рост цен

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние три года стоимость закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России для Европейского Союза значительно увеличилась, что связано с ростом цен и увеличением объема поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0 Танкер с СПГ

Согласно данным Евростата, в третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ в ЕС оказался на 2% выше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Однако именно повышение цен привело к тому, что общая стоимость закупок выросла на 150% за указанный период.

В результате доля России в общем объёме импорта СПГ в ЕС в третьем квартале 2024 года достигла 20%. Несмотря на это, США продолжают оставаться крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу, занимая 35% от общего объема поставок.

Что касается трубопроводного газа, то в третьем квартале 2024 года его объём поставок из России снизился на 54% по сравнению с началом 2021 года. Тем не менее, из-за роста цен общая стоимость этих поставок снизилась лишь на 10%.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

