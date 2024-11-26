Великобритания значительно расширила санкции против российских судов

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против 30 судов, которые имеют связь с Россией, сообщается в документах, опубликованных РИА "Новости".

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0 Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line

Среди судов, попавших под санкции, находятся нефтяные и химические танкеры, в том числе российские танкеры "Виктор Бакаев" и "Красноярск". Кроме того, санкции касаются кораблей, зарегистрированных под флагами Сьерра-Леоне, Панамы, Островов Кука, Антигуа и Барбуда, Габона, Барбадоса и Гвинеи.

Британские власти пояснили, что эти суда были включены в санкционный список из-за их участия в деятельности, которая, по мнению Лондона, угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

Также в санкциях указано, что эти суда поддерживают российское правительство или получают от него выгоду.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



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