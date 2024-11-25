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В России может появиться алкоголь под брендом Орешник

0:42
Экономика

Товарный знак "Орешник" могут зарегистрировать в России для продажи алкоголя. Согласно данным Роспатента, 22 ноября была подана заявка на регистрацию этого знака.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0
Алкоголь

Планируется выпускать под этим названием широкий ассортимент алкогольных напитков, включая вино, виски, водку и ликеры. Заявителем выступил Максим Гончарук, сообщает РИА Новости.

Интересно, что название "Орешник" совпадает с названием новейшей ракеты средней дальности, о которой недавно сообщил Президент России Владимир Путин. Он отметил успехи в испытаниях этой ракеты, что вызвало обсуждение в обществе и медиа.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Това́рный знак (также това́рная ма́рка или торго́вая ма́рка; обозначается «®» или «™») — обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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