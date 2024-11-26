€230 млн стали причиной остановки поставок газа из России в Австрию

Поставки российского газа в Австрию были остановлены после конфликта между "Газпромом" и австрийской энергетической компанией OMV, сообщает агентство Reuters.
Причиной стала блокировка OMV поставленного газа стоимостью €230 млн, что было сделано в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда. Российская сторона расценила действия OMV как отказ от выполнения обязательств по оплате.
Это первый случай в Евросоюзе, когда страна не оплатила полученный газ от "Газпрома".
Ранее сообщалось, что Россия поддержала Афганистан нулевыми таможенными тарифами.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.
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