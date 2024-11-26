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€230 млн стали причиной остановки поставок газа из России в Австрию

0:42
Экономика

Поставки российского газа в Австрию были остановлены после конфликта между "Газпромом" и австрийской энергетической компанией OMV, сообщает агентство Reuters.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0
Газовые трубы

Причиной стала блокировка OMV поставленного газа стоимостью €230 млн, что было сделано в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда. Российская сторона расценила действия OMV как отказ от выполнения обязательств по оплате.

Это первый случай в Евросоюзе, когда страна не оплатила полученный газ от "Газпрома".

Ранее сообщалось, что Россия поддержала Афганистан нулевыми таможенными тарифами.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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