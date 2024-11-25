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Сбер продолжит приём заявок по льготной программе

0:36
Экономика

Сбер продолжает прием заявок на льготную программу "Семейная ипотека" в штатном режиме, несмотря на необходимость перераспределения лимитов.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Ипотека

В пресс-службе банка уточнили, что заявки от клиентов будут рассмотрены, а сделки — проведены в плановом порядке после выделения новых лимитов правительством России или освобождения текущих слотов в результате отмены или переноса других операций.

О любых изменениях в процессе банк оперативно информирует клиентов, обеспечивая прозрачность и своевременное обслуживание.

Уточнения

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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