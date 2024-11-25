Россия поддержала Афганистан нулевыми таможенными тарифами

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Афганистана выразили благодарность России за введение нулевых таможенных тарифов на товары из Афганистана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: flickr.com by isafmedia, CC BY 2.0 Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане

Этот шаг, по мнению вице-премьера России Алексея Оверчука, играет важную роль в поддержке экономики Афганистана и открывает перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества. Во время переговоров в Кабуле российская сторона предложила афганским властям представить свои приоритеты и потребности, чтобы адаптировать программы поддержки.

Оверчук подчеркнул, что Россия обладает широкими возможностями для содействия Афганистану в таких сферах, как энергетика, транспортное машиностроение, организация сборочных производств, дорожное строительство и легкая промышленность, сообщает ТАСС.

Основной импорт из Афганистана на данный момент включает сельскохозяйственную продукцию, орехи, изюм и сырье для фармацевтической и парфюмерной промышленности. Российская сторона готова укреплять сотрудничество и расширять двустороннюю торговлю.

*Талибан — запрещённая в России террористическая организация.

Уточнения

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.



Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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