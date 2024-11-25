Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимние хитрости: как вырастить зелень на своем участке
Учёные раскрыли секрет успешного оправдания за срыв дедлайна
Распространившуюся онкологию можно предотвратить, если включить в рацион эти продукты
Укрытие хризантем: как не загубить растения зимой
Золотые правила варки макарон для идеального ужина
Как обертывания помогают визуально уменьшить объём талии?
Мобильный офис от Airstream — работать можно везде
Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно
Суперкомпьютер раскрыл нового фаворита чемпионата России

Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список

0:39
Экономика

Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него трех членов сирийского правительства.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0
Евросоюз

Под рестрикции попали министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Луай аль-Мунаджид, министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Хасан Каддур и государственный министр Ахмед Бустаджи.

Согласно заявлению Совета ЕС, эти лица несут коллективную ответственность за репрессии против гражданского населения, сообщает ТАСС.

Таким образом, в санкционном списке ЕС по Сирии теперь числятся 318 человек и 86 организаций.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список
Астероид, который мог быть частью Луны, покинет окрестности Земли
От сального блеска волос можно избавиться, если следовать этим рекомендациям специалистов
26 ноября: День информации, Иоанн Златоуст и розги
Как подготовить ирисы к зиме, чтобы они зацвели лучше, чем в прошлом году
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Выращивание черники на даче: всё, что нужно знать для успешного урожая
Холодная пора и ваш автомобиль: как часто стоит мыть машину в зимний период?
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вероника Степанова заявила, что общается с умершими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.