Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него трех членов сирийского правительства.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0 Евросоюз

Под рестрикции попали министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Луай аль-Мунаджид, министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Хасан Каддур и государственный министр Ахмед Бустаджи.

Согласно заявлению Совета ЕС, эти лица несут коллективную ответственность за репрессии против гражданского населения, сообщает ТАСС.

Таким образом, в санкционном списке ЕС по Сирии теперь числятся 318 человек и 86 организаций.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.



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