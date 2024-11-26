Эксперт рассказал, как внедрение цифрового рубля повлияет на финансовые операции в России

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России может произойти снижение стоимости денежных переводов благодаря внедрению цифрового рубля. Об этом заявил партнер компании Capital Lab Евгений Шатов, как сообщают "Известия".

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM Российские деньги

Во-первых, по словам Шатова, цифровой рубль обеспечит быструю обработку транзакций, позволяя избежать задержек, характерных для традиционных банковских переводов.

Во-вторых, эту валюту можно будет использовать как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Для этого пользователю потребуется предварительно заблокировать необходимую сумму в своем кошельке. В интернет-формате транзакции будут осуществляться аналогично обычным расчетам без наличных.

Третьим преимуществом, о котором сообщил эксперт, является снижение тарифов на финансовые услуги и переводы благодаря равному доступу к цифровому рублю. Это, в свою очередь, будет способствовать усилению конкуренции между различными финансовыми учреждениями.

Четвертое достоинство — возможность использования цифровой валюты в регионах с ограниченным доступом к финансовым услугам.

Шатов добавил, что внедрение цифрового рубля также поспособствует укреплению финансовой стабильности в стране и повысит эффективность борьбы властей с теневым финансовым оборотом, поскольку отслеживание транзакций станет намного проще.

Уточнения

Транза́кция (англ transaction) — группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными.



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