Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России значительно выросла

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре 2024 года пошлина на экспорт подсолнечного масла из России вырастет до 9195,8 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота — до 3788,4 рубля за тонну. Эти данные опубликованы на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM Подсолнечное масло

В ноябре ставка пошлины на подсолнечное масло была установлена на уровне 2891,1 рубля за тонну и определялась на основе индикативной цены, составляющей 897 долларов за тонну. В то же время, в декабре расчеты для пошлины происходят на основе индикативной цены, равной 954,7 доллара за тонну.

Что касается экспортной пошлины на подсолнечный шрот, в декабре она будет рассчитываться при индикативной цене 212,5 доллара за тонну. В ноябре размер этой пошлины равнялся 3422,4 рубля за тонну, и рассчитывался он при индикативной цене в 215 долларов за тонну. В связи с изменениями на мировых рынках такие меры призваны отразить текущую экономическую ситуацию и поддержать внутренние цены.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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