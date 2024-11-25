Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупнейший производитель стали в Германии сократит около 40% сотрудников в ближайшие годы
Можно ли сажать картофель из магазина и что из этого выйдет
Три главные ошибки при приготовлении курицы
Почему кошка подойдёт домоседу, а собака — активисту
Какую опасность представляют камни в протекторе шины
Как организовать спальню без кровати? Идеи для компактных помещений
Как нейрокосметика может помочь вашей коже справиться со стрессом
Врач раскрыла, помогают ли физические упражнения в лечении простуды
Грудь — персик: топ-5 видов спорта для женщин

Европа не может контролировать поставщиков газа — близится новый газовый кризис

1:20
Экономика

Рост цен на газ в Европе обусловлен несколькими факторами, в том числе санкциями против России и непредсказуемыми погодными условиями. Однако эксперты предупреждают, что восстановление части химического и металлургического производства в ЕС может еще больше увеличить стоимость топлива, сообщают "Известия"

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM
Флаг ЕС

Европейский Союз сократил поставки газа из России, переключившись на сжиженный природный газ (СПГ) и пожертвовав частью своей энергоемкой промышленности. Тем не менее, такие факторы, как погода и мировой спрос на СПГ, остаются вне контроля ЕС и могут привести к дальнейшему росту цен.

Кроме того, ЕС сталкивается с рисками в отношениях с поставщиками газа с Ближнего Востока. Эти факторы в совокупности подталкивают цены на газ в Европе вверх.

Эксперты предупреждают, что попытки восстановить химическое и металлургическое производство в ЕС только усилят рост цен, поскольку эти отрасли являются крупными потребителями газа.

Недавний кризис в Европе, вызванный прекращением поставок трубопроводного газа из России, обострил ситуацию. Задержки с поставками СПГ из США и холодная погода также могут способствовать дальнейшему росту цен.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев

С наступлением зимнего сезона многие водители начинают внимательно готовить свои автомобили к холодам.

Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Впечатление от Орешника ой-ёй. Почему Киев достреливает последние натовские ракеты в поле Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Последние материалы
Европа не может контролировать поставщиков газа — близится новый газовый кризис
Можно ли сажать картофель из магазина и что из этого выйдет
Три главные ошибки при приготовлении курицы
Почему кошка подойдёт домоседу, а собака — активисту
Какую опасность представляют камни в протекторе шины
Как организовать спальню без кровати? Идеи для компактных помещений
Как нейрокосметика может помочь вашей коже справиться со стрессом
Врач раскрыла, помогают ли физические упражнения в лечении простуды
Грудь — персик: топ-5 видов спорта для женщин
Учёные выявили способ найти тёмную материю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.