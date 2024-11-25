Европа не может контролировать поставщиков газа — близится новый газовый кризис

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на газ в Европе обусловлен несколькими факторами, в том числе санкциями против России и непредсказуемыми погодными условиями. Однако эксперты предупреждают, что восстановление части химического и металлургического производства в ЕС может еще больше увеличить стоимость топлива, сообщают "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM Флаг ЕС

Европейский Союз сократил поставки газа из России, переключившись на сжиженный природный газ (СПГ) и пожертвовав частью своей энергоемкой промышленности. Тем не менее, такие факторы, как погода и мировой спрос на СПГ, остаются вне контроля ЕС и могут привести к дальнейшему росту цен.

Кроме того, ЕС сталкивается с рисками в отношениях с поставщиками газа с Ближнего Востока. Эти факторы в совокупности подталкивают цены на газ в Европе вверх.

Эксперты предупреждают, что попытки восстановить химическое и металлургическое производство в ЕС только усилят рост цен, поскольку эти отрасли являются крупными потребителями газа.

Недавний кризис в Европе, вызванный прекращением поставок трубопроводного газа из России, обострил ситуацию. Задержки с поставками СПГ из США и холодная погода также могут способствовать дальнейшему росту цен.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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