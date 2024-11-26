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Иран запустил аналог SWIFT — платёжную систему ACUMER

Экономика

В Иране была создана и введена в эксплуатацию платежная система ACUMER, которая является аналогом международной системы обмена финансовой информацией SWIFT, передают "Вести" .

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0
Флаг Ирана

Эта новая система предназначена для финансовых расчетов между государствами-участниками Азиатского клирингового союза (АКС) и начала свою работу в октябре этого года, как сообщил генеральный директор Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин.

Разработанная иранскими техническими специалистами, система ACUMER обеспечивает обмен финансовыми сообщениями между участниками АКС, соответствуя современным стандартам, принятым в SWIFT. Система выполняет роль инфраструктуры, позволяющей проводить платежи между членами союза.

Несколько лет назад SWIFT была основным инструментом для обработки международных платежей, через который проходило почти все банковское оборотное движение в мире. Тем не менее, после угрозы западных стран отключить Россию от системы в 2014 году, начали возникать альтернативные решения: в России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей, а в Индии появилась своя система для переводов.

Также сообщалось, что с января 2025 года в Иране начнут использовать карты "Мир".

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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