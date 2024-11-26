Задолженность австрийской OMV перед Газпромом достигла 230 миллионов евро

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российского газа от компании "Газпром" в Австрию приостановлены из-за значительного долга со стороны австрийского оператора. По данным Reuters, задолженность корпорации OMV достигла 230 миллионов евро (24,7 миллиарда рублей).

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0 Газовые трубы

OMV оставалась одной из немногих европейских компаний, которые продолжали закупать российский газ в последние годы.

Эта ситуация стала первой в практике невыплаты за газ европейской компанией. В результате газовые отношения между Россией и Австрией завершены, и поставки газа на октябрь были отменены, что также привело к прекращению прокачки газа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в лицемерии в отношении российского газа. Он отметил, что страны, критикующие Белград за его попытки "сесть на два стула", сами импортируют российское топливо по более высоким ценам, чем Сербия. Вучич выделил Францию и Испанию как страны, наиболее активно приобретающие российский газ.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.



Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром", газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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