Поставки российского газа от компании "Газпром" в Австрию приостановлены из-за значительного долга со стороны австрийского оператора. По данным Reuters, задолженность корпорации OMV достигла 230 миллионов евро (24,7 миллиарда рублей).
OMV оставалась одной из немногих европейских компаний, которые продолжали закупать российский газ в последние годы.
Эта ситуация стала первой в практике невыплаты за газ европейской компанией. В результате газовые отношения между Россией и Австрией завершены, и поставки газа на октябрь были отменены, что также привело к прекращению прокачки газа.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в лицемерии в отношении российского газа. Он отметил, что страны, критикующие Белград за его попытки "сесть на два стула", сами импортируют российское топливо по более высоким ценам, чем Сербия. Вучич выделил Францию и Испанию как страны, наиболее активно приобретающие российский газ.
А́встрия (нем. Österreich МФА:), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА:) — государство в Центральной Европе.
Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром", газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.
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