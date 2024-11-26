Генеральный директор Apple Тим Кук прибыл в Китай на CISCE

В Китае в эти дни проходит вторая международная выставка цепочек поставок (China International Supply Chain Expo, CISCE). В выставке принимают участие более 600 компаний со всего мира, сообщает "Синьхуа".
"Горжусь тем, что здесь у Apple есть выставка с нашими партнёрами. Мы не смогли бы без них делать то, что имеем", — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.
Из 200 основных поставщиков Apple по всему миру более 80% открыли заводы в Китае, что способствует производству широкого спектра продуктов.
Ранее во время своего визита в Шанхай Кук подтвердил долгосрочные планы компании в отношении китайского рынка — инвестиции в таких областях, как цепочки поставок, исследования и разработки.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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