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Генеральный директор Apple Тим Кук прибыл в Китай на CISCE

0:50
Экономика

В Китае в эти дни проходит вторая международная выставка цепочек поставок (China International Supply Chain Expo, CISCE). В выставке принимают участие более 600 компаний со всего мира, сообщает "Синьхуа".

Apple Store в Америке
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, CC BY 2.0
Apple Store в Америке

"Горжусь тем, что здесь у Apple есть выставка с нашими партнёрами. Мы не смогли бы без них делать то, что имеем", — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

Из 200 основных поставщиков Apple по всему миру более 80% открыли заводы в Китае, что способствует производству широкого спектра продуктов.

Ранее во время своего визита в Шанхай Кук подтвердил долгосрочные планы компании в отношении китайского рынка — инвестиции в таких областях, как цепочки поставок, исследования и разработки.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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