Крупнейший производитель стали в Германии сократит около 40% сотрудников в ближайшие годы

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках реструктуризации немецкая компания Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), в которой работают 27 000 человек, заявила, что сократит в общей сложности 11 000 рабочих мест к 2030 году, сообщает Reuters.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

"Для повышения производительности и эффективности работы Thyssenkrupp Steel и достижения конкурентоспособного уровня затрат необходимы срочные меры", — говорится в заявлении компании.

В последние месяцы TKSE теряет свои позиции на рынке по мере замедления производства, снижения спроса за рубежом. Компания также находится под давлением азиатских конкурентов, высоких цен на электроэнергию и ослабления мировой экономики.

Уточнения

Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.





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