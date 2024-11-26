Крупнейший производитель стали в Германии сократит около 40% сотрудников в ближайшие годы

В рамках реструктуризации немецкая компания Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), в которой работают 27 000 человек, заявила, что сократит в общей сложности 11 000 рабочих мест к 2030 году, сообщает Reuters.
"Для повышения производительности и эффективности работы Thyssenkrupp Steel и достижения конкурентоспособного уровня затрат необходимы срочные меры", — говорится в заявлении компании.
В последние месяцы TKSE теряет свои позиции на рынке по мере замедления производства, снижения спроса за рубежом. Компания также находится под давлением азиатских конкурентов, высоких цен на электроэнергию и ослабления мировой экономики.
Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.
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