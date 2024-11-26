Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог назвал условия России для мирного соглашения с Западом
Зима близко: как защитить замки и двери автомобиля от замерзания
Студенты-медики из Новосибирска назвали трудности в учёбе
Как японцы относятся к лишнему весу
Почему дешёвые саженцы роз — это плохая инвестиция в ваш сад
Ароматные оладьи на завтрак: рецепт с тыквой и яблоками
Удобрение для почвы: как использовать апельсиновые корки
Препараты от диабета помогают снижать алкогольную зависимость
Четыре распространённых заблуждения о похудении, которые мешают достичь результата

Планы Трампа по депортации нелегальных работников в сельхозсекторе могут нарушить поставки продовольствия в США

1:22
Экономика

По данным министерства труда и министерства сельского хозяйства США, почти половина из примерно 2 миллионов рабочих в сельхозсекторе страны не имеют официального статуса, сообщает Reuters.

Кормоуборочный комбайн RSM F 2550
Фото: rostselmash.com by Ростсельмаш
Кормоуборочный комбайн RSM F 2550

Дональд Трамп пообещал депортировать миллионы нелегальных иммигрантов, находящихся в США, в рамках своей избирательной кампании.

Однако массовое увольнение рабочих в сельхозсекторе приведёт к сбоям в цепочке поставок продуктов питания и повысит цены на продукты для потребителей, считает Дэвид Ортега, профессор экономики и политики в сфере продовольствия в Университете штата Мичиган.

Фермеры США могут нанимать работников по программе H-2A, которая позволяет работодателям привлекать неограниченное количество сезонных работников, если они смогут доказать, что в стране их недостаточно.

Но, по данным министерства сельского хозяйства США, эта цифра составляет лишь около 20% от общего числа сельскохозяйственных рабочих в стране. Многие фермеры говорят, что не могут позволить себе заработную плату и жильё, соответствующие требованиям для получения визы.

На протяжении многих лет организации продвигали иммиграционную реформу, которая позволила бы большему числу рабочих остаться в США, но до сих пор ни один законопроект не был принят.

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев

С наступлением зимнего сезона многие водители начинают внимательно готовить свои автомобили к холодам.

Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Последние материалы
В США назвали пять возможных стран-покупателей российского Су-57
Почему автопроизводители стали массово избавляться от дилеров
Рецепт мужской силы и средство от похмелья из древней книги «Китаб аль-табих»
Пять распространённых заблуждений о том, как ухаживать за светлыми волосами
Как варить гречку правильно: советы для идеального результата
Как добавить тепла в холодный интерьер? 2 простых способа
Сара Хамуда поделилась секретом успеха дубайского шоколада
Пожары древних аборигенов связаны с современной экологией Австралии
В Московской области врачи спасли 16-летную девушку с инсультом
Курица с грибами и черносливом: секрет праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.