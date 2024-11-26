Планы Трампа по депортации нелегальных работников в сельхозсекторе могут нарушить поставки продовольствия в США

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным министерства труда и министерства сельского хозяйства США, почти половина из примерно 2 миллионов рабочих в сельхозсекторе страны не имеют официального статуса, сообщает Reuters.

Фото: rostselmash.com by Ростсельмаш Кормоуборочный комбайн RSM F 2550

Дональд Трамп пообещал депортировать миллионы нелегальных иммигрантов, находящихся в США, в рамках своей избирательной кампании.

Однако массовое увольнение рабочих в сельхозсекторе приведёт к сбоям в цепочке поставок продуктов питания и повысит цены на продукты для потребителей, считает Дэвид Ортега, профессор экономики и политики в сфере продовольствия в Университете штата Мичиган.

Фермеры США могут нанимать работников по программе H-2A, которая позволяет работодателям привлекать неограниченное количество сезонных работников, если они смогут доказать, что в стране их недостаточно.

Но, по данным министерства сельского хозяйства США, эта цифра составляет лишь около 20% от общего числа сельскохозяйственных рабочих в стране. Многие фермеры говорят, что не могут позволить себе заработную плату и жильё, соответствующие требованиям для получения визы.

На протяжении многих лет организации продвигали иммиграционную реформу, которая позволила бы большему числу рабочих остаться в США, но до сих пор ни один законопроект не был принят.

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.





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