Россия и Иран полностью исключили доллар из взаиморасчётов

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иран и Россия приостановили все операции с платежами в долларах, что стало возможным благодаря ранее установленным соглашениям между двумя государствами.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM Российские деньги

Теперь финансовые транзакции осуществляются исключительно в национальных валютах — рублях и риалах. Об этом стало известно из заявления главы Центрального банка Ирана Мохаммада Фарзина, сообщает агентство Fars.

В мае 2022 года Иран и Россия договорились о переходе на взаиморасчеты в своих валютах.

Далее, в конце января 2023 года, делегаты Центробанков обеих стран подписали соглашение, направленное на упрощение банковских и финансовых операций.

Летом 2024 года добавили новое соглашение, цель которого — поддержка ликвидности национальных валют в рамках коммерческих сделок.

В рамках проекта по интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab активная работа ведется над его реализацией. С ноября иранские граждане получили возможность снимать деньги в рублях, используя свои карты, через банкоматы в России.

Глава иранского Центробанка также отметил, что в следующем этапе, который намечен на январь, держатели карт "Мир" смогут осуществлять снятие наличных и на территории Ирана.

Уточнения

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.



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