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Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ

0:44
Экономика

Южные регионы нашей страны в будущем могут стать новыми Мальдивами, где растет много-много пальм. Оман предлагает поставлять в Россию посадочный материал этих деревьев.

Мальдивы
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM
Мальдивы

"Зарубежные коллеги хотят поставлять посадочный материал пальм для разведения и выращивания растений в южных регионах РФ", — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

А именно с такой идеей выступила делегация Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана.

Сейчас туда экспортируют огромные объемы отечественной пшеницы. Делегация отметила высокое качество российского зерна, современные лаборатории и систему контроля ведомства.

Уточнения

Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. 

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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