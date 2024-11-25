Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ

Южные регионы нашей страны в будущем могут стать новыми Мальдивами, где растет много-много пальм. Оман предлагает поставлять в Россию посадочный материал этих деревьев.
"Зарубежные коллеги хотят поставлять посадочный материал пальм для разведения и выращивания растений в южных регионах РФ", — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
А именно с такой идеей выступила делегация Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана.
Сейчас туда экспортируют огромные объемы отечественной пшеницы. Делегация отметила высокое качество российского зерна, современные лаборатории и систему контроля ведомства.
Ома́н (араб. عُمَان [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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