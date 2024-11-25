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На Ловозерском ГОК завершены работы по модернизации фабрики

1:49
Экономика

На Ловозерском горно-обогатительном комбинате Горнорудного дивизиона "Росатома" завершена модернизация фабрики. В планах увеличить объем выпуска готовой продукции и улучшить ее качество.

Ловозерский ГОК
Фото: Пресс-служба Росатома
Ловозерский ГОК

Как сообщил главный инженер ГОК Евгений Василевский, для выполнения поставленных целей в процесс обогащения вводится мелкая фракция руды, уменьшаются потери в технологическом процессе, эффективнее проходит очистка от пустой породы. И современная техника имеет все возможности для достижения нужного эффекта.

В ходе модернизации завершился ремонт концентрационных столов, шаровой мельницы, винтовых сепараторов. Завершен монтаж магнитного сепаратора, заменены гидроциклоны. Подходят к завершению работы по установке новой флотационной машины. До конца года обновится основное производственное оборудование.

В рамках инвестиционной программы Горнорудного дивизиона "Росатома" на ГОК обновили оборудование подземного рудника "Карнасурт". В частности, закуплены вагоны, электровозы для шахт, станки для бурения, погрузочные машины. Заменены маневровые лебедки, шахтные клети в стволе "Слепая-2", вентиляторы в шахтах, лебедки. Подобный ремонт улучшит условия труда горняков и повысит производительность труда.

Ловозерский ГОК — предприятие горноруднорудного дивизиона "Росатома". Это единственное российское предприятие, добывающее руду редкоземельных металлов — лопарит, из концентрата которого затем извлекается тантал, ниобий и титан.

Предприятия дивизиона также занимаются добычей урана, причем экологически-безопасным методом.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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