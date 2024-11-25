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Индия наращивает в Европу поставки нефтепродуктов из российского сырья

1:34
Экономика

Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают объемы поставок своих нефтепродуктов в Европу, включая как дизельное топливо, так и авиационный керосин, сообщает EADaily.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, за первые шесть месяцев финансового года, начавшегося в апреле, поставки дизеля в страны Европейского союза возросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 58,4 миллиона баррелей. Что касается авиационного топлива, то его поставки увеличились на 38%, достигнув 47,9 миллиона баррелей.

Несмотря на то, что большинство танкеров по-прежнему обходят Красное море и Суэцкий канал из-за угрозы атак со стороны хуситов, выбирая более длинный маршрут вокруг Африки, объем поставок продолжается расти. 

Доходы индийских НПЗ от экспорта нефтепродуктов в Европу за этот финансовый год возросли на 36%, достигнув 11,27 миллиарда долларов за полгода.

Нидерланды остаются основным рынком сбыта для индийских НПЗ, выступая важным международным хабом для торговли нефтепродуктами. Эта страна принимает значительную часть объемов поставок из Индии как по авиационному, так и по дизельному топливу.

Следующими по объему закупок индийского авиационного керосина являются Великобритания, а Франция — по дизельному топливу.

Уточнения

Суэ́цкий кана́л — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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