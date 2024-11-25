Мощная ветрогенерация повлияла на стоимость электроэнергии в Финляндии

В течение последних двух дней у берегов Финляндии наблюдался сильный ветер, скорость которого достигала 25–30 метров в секунду, сообщает EADaily.
По информации оператора энергосистемы Fingrid, мощность ветряных электростанций в отдельные часы увеличилась до 6,7 гигаватт.
Это почти рекордный показатель, уступающий только данным от 20 ноября, когда мощность ветрогенерации достигала 6,9 гигаватт.
Значительный рост производства электроэнергии из ветра привёл к снижению стоимости на оптовом рынке: 24 и 25 ноября цена упала с 43 евро за мегаватт-час до 4,28–3,73 евро, а ночью стоимость опускалась до минус 1 евро за мегаватт-час.
Fingrid прогнозирует уменьшение мощности ветряной энергетики в ближайшие дни, что приведёт к повышению цен.
На 26 ноября ожидается увеличение стоимости до 18 евро за мегаватт-час.
Согласно данным Nord Pool, в этом году в Финляндии было 14 дней с отрицательной средней ценой на электроэнергию и 45 дней, когда цена не превышала 5 евро за мегаватт-час. Однако зеленая генерация иногда подводит, поэтому иногда по стране средняя цена достигала и 890 евро за мегаватт-ч.
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