В России к середине 2025 года для врачей и учителей появятся льготные ипотечные программы

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В середине 2025 года планируется запуск новой льготной ипотечной программы для работников бюджетной сферы, сообщает "Газета.Ru".

Фото: mos.ru is licensed under public domain Ипотека

Кредит будет предоставляться под фиксированную процентную ставку в размере 12%. Разницу между ключевой ставкой и процентом по кредиту возместит государство.

Программа будет работать в тестовом режиме до 2027 года. После этого периода правительство решит, стоит ли продолжать её.

Ипотечный кредит смогут взять учителя, врачи и другие категории государственных служащих.

В первом полугодии 2025 года также могут появиться специальные ипотечные программы для сотрудников приоритетных отраслей науки и промышленности, включая космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, планируется пересмотреть условия программы "Сельская ипотека". Возможно, она станет более целевой, исключив возможность покупки жилья вблизи крупных городов.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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