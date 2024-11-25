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Рублёвые депозиты или облигации? Россиянам рассказали, как заработать в условиях инфляции

1:24
Экономика

Марк Толмачев из "Цифра брокер" рассказал, как инвестору защититься от инфляции и использовать высокие рублевые ставки.

деньги
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
деньги

Рублёвые ставки. Ключевая ставка выросла до 21%, что дает возможность фиксировать доходность на уровне 23% и выше через депозиты и облигации. Однако важно учитывать инфляцию и перспективы снижения ставки.

Облигации. Предоставляют купонный доход и шанс заработать на росте стоимости при снижении ставки ЦБ. Текущая доходность ОФЗ составляет около 20,6-20,8% годовых.

Юань. Защитная валюта для рублевых накоплений. Однако на фоне мировой экономики курс юаня может колебаться, и его выгодно использовать для диверсификации.

Золото. Хорошо защищает от глобальной инфляции и рисков доллара, однако подходит для долгосрочных стратегий, не давая текущего дохода.

Фонды денежного рынка. Подходят для краткосрочного размещения, доходность зависит от ставки ЦБ. Нужно учитывать комиссии и ликвидность.

Акции экспортеров. Валютные дивиденды защищают от девальвации рубля, но сейчас акции уступают в доходности рублёвым депозитам и облигациям, пишет РБК.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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