Рублёвые депозиты или облигации? Россиянам рассказали, как заработать в условиях инфляции

Марк Толмачев из "Цифра брокер" рассказал, как инвестору защититься от инфляции и использовать высокие рублевые ставки.
Рублёвые ставки. Ключевая ставка выросла до 21%, что дает возможность фиксировать доходность на уровне 23% и выше через депозиты и облигации. Однако важно учитывать инфляцию и перспективы снижения ставки.
Облигации. Предоставляют купонный доход и шанс заработать на росте стоимости при снижении ставки ЦБ. Текущая доходность ОФЗ составляет около 20,6-20,8% годовых.
Юань. Защитная валюта для рублевых накоплений. Однако на фоне мировой экономики курс юаня может колебаться, и его выгодно использовать для диверсификации.
Золото. Хорошо защищает от глобальной инфляции и рисков доллара, однако подходит для долгосрочных стратегий, не давая текущего дохода.
Фонды денежного рынка. Подходят для краткосрочного размещения, доходность зависит от ставки ЦБ. Нужно учитывать комиссии и ликвидность.
Акции экспортеров. Валютные дивиденды защищают от девальвации рубля, но сейчас акции уступают в доходности рублёвым депозитам и облигациям, пишет РБК.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
Ключевая ставка Банка России (англ
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