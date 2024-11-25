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Почему инвестиции в драгоценные камни стали новым трендом

1:14
Экономика

Драгоценные камни сохраняют популярность как надёжный инвестиционный инструмент. Геммолог и основательница Tatiana Diamonds Татьяна Такташева рассказала, какие камни имеют наибольший потенциал.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

Ситуация на рынке

Сегмент ювелирных изделий с инвестиционными камнями показывает устойчивый рост, увеличиваясь на 5-7% в год. Природные запасы алмазов сокращаются, что поднимает их стоимость. Отмена НДС на бриллианты в России сделала этот актив более доступным.

Популярные активы

  1. Бриллианты. Камни весом от 3 карат, с чистотой IF-VS и цветом D-H, демонстрируют стабильный рост цен.
  2. Рубины и сапфиры:.Необлагороженные камни (no heat) имеют высокий потенциал доходности. Рубины могут удвоить цену за год.
  3. Изумруды. Наиболее ценны экземпляры без масла (no oil) насыщенного зеленого цвета, способные дать доходность до 50% за 5 лет.
  4. Турмалин Параиба. Редкий камень с доходностью до 30% в год, но с ограниченным сроком популярности.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Бриллиа́нт (от фр. brillant «блестящий, сверкающий») — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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