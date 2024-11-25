Почему инвестиции в драгоценные камни стали новым трендом

Драгоценные камни сохраняют популярность как надёжный инвестиционный инструмент. Геммолог и основательница Tatiana Diamonds Татьяна Такташева рассказала, какие камни имеют наибольший потенциал.
Сегмент ювелирных изделий с инвестиционными камнями показывает устойчивый рост, увеличиваясь на 5-7% в год. Природные запасы алмазов сокращаются, что поднимает их стоимость. Отмена НДС на бриллианты в России сделала этот актив более доступным.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Бриллиа́нт (от фр. brillant «блестящий, сверкающий») — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.
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