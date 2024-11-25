Почему инвестиции в драгоценные камни стали новым трендом

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Драгоценные камни сохраняют популярность как надёжный инвестиционный инструмент. Геммолог и основательница Tatiana Diamonds Татьяна Такташева рассказала, какие камни имеют наибольший потенциал.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Ситуация на рынке

Сегмент ювелирных изделий с инвестиционными камнями показывает устойчивый рост, увеличиваясь на 5-7% в год. Природные запасы алмазов сокращаются, что поднимает их стоимость. Отмена НДС на бриллианты в России сделала этот актив более доступным.

Популярные активы

Бриллианты. Камни весом от 3 карат, с чистотой IF-VS и цветом D-H, демонстрируют стабильный рост цен. Рубины и сапфиры:.Необлагороженные камни (no heat) имеют высокий потенциал доходности. Рубины могут удвоить цену за год. Изумруды. Наиболее ценны экземпляры без масла (no oil) насыщенного зеленого цвета, способные дать доходность до 50% за 5 лет. Турмалин Параиба. Редкий камень с доходностью до 30% в год, но с ограниченным сроком популярности.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Бриллиа́нт (от фр. brillant «блестящий, сверкающий») — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.