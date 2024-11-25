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Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира

1:03
Экономика

Илон Маск вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, установив новый личный рекорд.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, PDM
Илон Маск

Согласно последним данным, состояние главы Tesla и SpaceX достигло $347,8 млрд, превысив его предыдущий максимум в $340,4 млрд, установленный в ноябре 2021 года. За прошедший год его капитал вырос почти на $120 млрд, что позволило значительно обогнать второго в рейтинге, Джеффа Безоса, чьё состояние оценивается в $219 млрд.

Bloomberg связывает рост состояния Маска с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Бизнесмен поддерживал кандидатуру Трампа, а рывок акций Tesla и SpaceX эксперты объясняют ожиданиями изменения политики: отменой налоговых льгот на электромобили и смягчением норм выбросов, введённых предыдущей администрацией.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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