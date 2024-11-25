Турецкий политик объяснил, почему мир может отказаться от доллара

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу в интервью РИА "Новости" заявил, что США могут столкнуться с крахом, если будет создана платежная система, способная заменить доллар.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM Оплата наличными

По его мнению, политика санкций, проводимая Западом, уже нанесла удар по доверию к американской валюте. Это заставляет государства искать пути обхода зависимости от доллара.

Политик отметил, что появление альтернативного средства расчетов способно ускорить отказ от доллара. Он подчеркнул, что такие изменения могут начаться даже раньше, чем будет создана полноценная альтернатива, что поставит под угрозу всю атлантическую систему и в первую очередь США.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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