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Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха

0:47
Экономика

Украинская энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая группе SCM под управлением олигарха Рината Ахметова, не получит финансовой поддержки от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0
ЛЭП

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, банк принял предварительное решение не финансировать предприятия, контролируемые местными олигархами, даже в условиях чрезвычайной ситуации.

ЕБРР настаивает на строгой политике распределения средств, исключающей поддержку проектов, связанных с крупными частными монополиями.

ДТЭК, ведущая энергетическая компания Украины, находится под управлением одного из самых влиятельных людей страны — 58-летнего Рината Ахметова.

Уточнения

Рина́т Леони́дович Ахме́тов (укр. Рінат Леонідович Ахметов; тат. Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР, СССР) — украинский олигарх, предприниматель, политик, экономист, банкир, филантроп, промышленник, миллиардер.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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