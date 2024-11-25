Польские фермеры временно прекратили протесты у границы с Украиной

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польские фермеры, протестующие против планов властей по увеличению налогов и поддержки торгового соглашения между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка, временно приостановили блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе с Украиной.

Фото: flickr.com by кис Торн, CC BY-SA 2.0 Польский трактор

Договоренность была достигнута после встречи с главой Минсельхоза Польши Чеславом Секерским. Протестующие предоставили правительству отсрочку для изучения их требований, срок которой истекает 10 декабря, сообщает радиостанция RMF FM.

Если власти не примут меры в пользу фермеров, с этой даты акции протеста будут возобновлены. Организаторы предупреждают, что массовые выступления могут охватить всю восточную границу страны.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.