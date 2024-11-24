Майю Санду назвали виновницей экономического кризиса в Молдавии

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат обвинил президента страны Майю Санду в ответственности за рост цен на энергоресурсы, который, по его словам, нанес сильный удар по молдавской экономике.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International Майя Санду

Филат заявил, что подписанный контракт с "Газпромом" был согласован на условиях, предложенных Санду, и изначально преподносился как успешный. Однако, по мнению политика, именно этот договор стал причиной экономических проблем.

Он также упомянул, что Санду лично вела переговоры по газу с российскими представителями и, несмотря на это, избежала ответственности за последствия. В то же время внимание общественности было переключено на вице-премьера Андрея Спыну, который занимался технической частью переговоров и был обвинен СМИ в непрозрачных сделках, сообщает ТАСС.

Филат подчеркнул, что ключевые решения такого уровня не могут быть приняты без участия администрации президента, что делает Санду основной виновницей сложившейся ситуации.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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