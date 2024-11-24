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Непогода не помешала России удержать лидерство на зерновом рынке

1:01
Экономика

Россия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2024 — 30 июня 2025 года), несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Пшеница
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Пшеница

Валовой сбор зерна составит около 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы. По его словам, аграрии столкнулись с возвратными заморозками весной, засухой летом и обильными осадками во время уборки. Тем не менее, благодаря высокой технологичности производства, урожай позволит не только покрыть потребности внутреннего рынка, но и сохранить сильные позиции на международных рынках.

Для сравнения, в прошлом сезоне Россия экспортировала 72 млн тонн зерна, из которых 54,1 млн тонн пришлись на пшеницу.

Уточнения

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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