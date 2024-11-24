Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США

Американская газета Politico сообщает о растущих опасениях конкурентов Илона Маска в аэрокосмической отрасли из-за его возможного получения государственного финансирования для компании SpaceX через близкие отношения с Дональдом Трампом.
По данным издания, Маск и Джефф Безос активно конкурируют за лидерство в освоении космоса, но SpaceX опережает Blue Origin, принадлежащую Безосу. Возвращение Трампа в Белый дом может существенно укрепить позиции Маска.
Газета подчеркивает, что миллиардер часто проводит время с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго, что вызывает опасения у его соперников. Лоббисты считают, что Маск может использовать эти связи для получения миллиардов долларов финансирования или продвижения своих союзников на ключевые государственные должности, включая руководство NASA. Опасения также связаны с возможностью монополизации частной космической отрасли SpaceX.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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