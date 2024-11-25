Мировые цены на кофе достигли рекордной отметки

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на кофе сорта арабика увеличились до $3 за фунт, что является максимальным уровнем с апреля 2011 года, согласно данным торгов на Нью-Йоркской бирже, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM Девушка с чашкой кофе

Урожай Бразилии, крупнейшего в мире производителя кофе, похоже, утратил часть своего потенциала из-за засухи. Данные свидетельствуют о снижении производства арабики в текущем сезоне, сообщает Trading Economics.

Несмотря на недавние дожди в Бразилии, эксперты отмечают, что влажность почвы все еще недостаточна. Это затрудняет развитие плодов и может угрожать урожаю следующего года.

По информации консалтинговой компании StoneX, ожидается, что урожай кофе в Бразилии в сезоне 2025/26 составит 65,6 миллиона мешков по 60 кг, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим циклом. Прогнозируется сокращение урожая арабики на 10,5% в годовом выражении, до 40 миллионов мешков.

Тем временем мировой экспорт кофе за сезон 2023/24 увеличился почти на 12%.

Ранее в России был отмечен рост продаж кофе на вынос с началом холодов.

Уточнения

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.