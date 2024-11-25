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Китай переходит на электронные счета-фактуры

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Экономика

Государственное налоговое управление Китая объявило, что с 1 декабря в стране будет продвигаться использование полностью цифровых счетов-фактур, сообщает издание "Синьхуа".

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM
Флаг Китая

Электронные счета-фактуры будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные бумажные счета-фактуры.

Цифровизация всех элементов информации в счетах-фактурах упрощает процедуры выставления счетов и делает их более удобными в использовании.

Ранее в этом месяце STA объявила о внедрении полностью электронных счетов-фактур для железнодорожных пассажирских перевозок.

В рамках своей стратегии технологического роста Китай в последние годы взял на себя обязательство развивать промышленный интернет 5G+, чтобы ускорить интеллектуальную модернизацию традиционных отраслей.

Уточнения

Счёт-факту́ра (фр. facture «счёт, накладная») — документ налогового учёта по исчислению НДС, в котором подтверждается сумма НДС, выставляемая продавцом покупателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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