Цены на сливочное масло в Тюменской области выросли почти в 2 раза

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя цена сливочного масла в Тюменской области за последний год увеличилась на 33,5%, однако у некоторых производителей она возросла почти в два раза. Основной причиной этого стало подорожание молока.

Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM Кусок масла

Об этом сообщает РБК Тюмень, ссылаясь на экономиста и основателя сервиса мониторинга цен на продукты "Ценозавр" Константина Калугина. По его данным, в ноябре средняя цена упаковки масла весом 200 г составила 263 рубля.

Татьяна Суворова, доцент кафедры экономической теории университета "Синергия", также отмечает, что у некоторых производителей цена возросла почти в два раза.

Как поясняет Константин Калугин, это связано с увеличением цен на молоко, которое, в свою очередь, обусловлено ростом стоимости кормов и ветеринарных препаратов для животных.

Производители сообщают не только о подорожании молока, но и о его нехватке.

Луиза Сафонова, генеральный директор компании "Тобольский гормолзавод", сообщает, что объем закупаемого сырья в 2024 году снизился на 40% по сравнению с 2023 годом. Она добавила, что для производства одного килограмма сливочного масла необходимо около 22 кг молока.

Уточнения

Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара).



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