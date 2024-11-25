Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заработная плата букмекеров и сотрудников казино в России в начале осени значительно возросла — по сравнению с прошлым годом рост составил почти 100%, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0 Рулетка в казино

В частности, специалисты, занимающиеся организацией азартных игр и заключением пари, в сентябре зарабатывали в среднем около 103 тысяч рублей, в то время как годом ранее их доходы составляли чуть более 53 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что такие высокие зарплаты в данной отрасли связаны с бурным ростом выручки организаций. Это, в свою очередь, может быть обусловлено увеличением доходов населения и легализацией букмекерского сегмента.

Уточнения

Букме́кер (англ. bookmaker) — профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей.



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