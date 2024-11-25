Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?

Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла

0:49
Экономика

Заработная плата букмекеров и сотрудников казино в России в начале осени значительно возросла — по сравнению с прошлым годом рост составил почти 100%, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы РФ.

Рулетка в казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0
Рулетка в казино

В частности, специалисты, занимающиеся организацией азартных игр и заключением пари, в сентябре зарабатывали в среднем около 103 тысяч рублей, в то время как годом ранее их доходы составляли чуть более 53 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что такие высокие зарплаты в данной отрасли связаны с бурным ростом выручки организаций. Это, в свою очередь, может быть обусловлено увеличением доходов населения и легализацией букмекерского сегмента.

Уточнения

Букме́кер (англ. bookmaker) — профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.