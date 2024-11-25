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В Херсонской области построят три современных комплекса по переработке урожая

1:03
Экономика

 В Херсонской области планируют построить современные комплексы для переработки урожая в течение ближайших двух-трех лет.

Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира
Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, CC BY-SA 3.0
Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира

Об этом рассказал представитель местной зерновой компании, как сообщает ТАСС. Он отметил, что в регионе есть необходимость в мукомольных заводах и заводах по переработке рапса, сои и подсолнечника.

Ожидаемая стоимость инвестиций в три запланированных объекта составляет около 10 миллиардов рублей.

По словам представителя, уже прошли переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы участвовать в этом проекте. В настоящее время обсуждаются бизнес-модели, и в компании надеются привлечь ещё больше заинтересованных инвесторов.

Ранее сообщалось, что аграрии Херсонщины начнут продавать пшеницу на международном рынке. Семь иностранных стран уже выразили интерес к импорту. А пока аграрии реализуют свою продукцию на рынках Ростовской области, Краснодарском крае и в Республике Крым.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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