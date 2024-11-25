В Херсонской области построят три современных комплекса по переработке урожая

В Херсонской области планируют построить современные комплексы для переработки урожая в течение ближайших двух-трех лет.
Об этом рассказал представитель местной зерновой компании, как сообщает ТАСС. Он отметил, что в регионе есть необходимость в мукомольных заводах и заводах по переработке рапса, сои и подсолнечника.
Ожидаемая стоимость инвестиций в три запланированных объекта составляет около 10 миллиардов рублей.
По словам представителя, уже прошли переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы участвовать в этом проекте. В настоящее время обсуждаются бизнес-модели, и в компании надеются привлечь ещё больше заинтересованных инвесторов.
Ранее сообщалось, что аграрии Херсонщины начнут продавать пшеницу на международном рынке. Семь иностранных стран уже выразили интерес к импорту. А пока аграрии реализуют свою продукцию на рынках Ростовской области, Краснодарском крае и в Республике Крым.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!