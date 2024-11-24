Политика важнее экономики — Германия расплачивается за решения Меркель

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика властей Германии, заложенная еще во времена канцлерства Ангелы Меркель, ведет страну к упадку. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорится об углубляющемся кризисе в экономике Германии, сообщает Smotrim.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0 Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 8

Пушков напомнил, что в 2016 году Меркель утверждала, что политика важнее экономики. По мнению сенатора, ее попытки угодить США, европейским либералам и немецким концернам, недовольным санкциями против России, обернулись долгосрочными проблемами для страны.

"Теперь немцы расхлебывают последствия глупости своих лидеров и зловредности СМИ, обслуживающих интересы узкой касты хозяев западного мира", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что население Германии пока не достигло предела терпения, так как продолжает поддерживать Христианско-демократический союз, партию "зеленых" и другие либеральные силы.

Ранее стало известно, что Европа рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом: запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются, а поставки из России в 2024 году, вероятно, останутся недоступными. Ожидается, что холодная зима лишь усугубит ситуацию, что приведет к росту цен.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (нем. Angela Dorothea Merkel МФА: , фамилия при рождении — Ка́снер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург, ФРГ) — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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