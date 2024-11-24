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ФОСТ предлагает налоговые льготы для женщин в онлайн-торговле

1:30
Экономика

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой введения налоговых льгот для женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение ФОСТ к министру финансов России Антону Силуанову.

Бухгалтер
Фото: freepik.com by katemangostar, PDM
Бухгалтер

Организация предложила распространять льготы на многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трех лет.

Предполагается, что такая мера поддержки улучшит финансовую ситуацию предпринимательниц и создаст более комфортные условия для их работы.

"Почти четверть женщин начали собственный бизнес в декретном отпуске. Это значительная часть малого или среднего предпринимательства (МСП), которая вносит вклад в экономику страны, что свидетельствует о растущей роли женщин в онлайн-бизнесе и подчеркивает необходимость поддержки их предпринимательской активности", — говорится в обращении.

Напомним, в октябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила предоставить специальное пособие студенткам, ожидающим ребенка. По ее словам, текущих стипендий недостаточно для обеспечения минимально достойного уровня жизни будущих матерей, которые совмещают учебу и подготовку к родам.

Кроме того, ранее в России была введена уголовная ответственность за фальсификацию налоговых документов.

 

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров.

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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