Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления торговли

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0 Флаг Турции

"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества", — говорится в заявлении.

В Кремле добавили, что по этим темам будут продолжены контакты через профильные ведомства. Также в беседе были затронуты отдельные международные вопросы.

По данным канцелярии Эрдогана, президент Турции заявил о намерении расширять сотрудничество с Россией, особенно в торговой сфере.

Личная встреча Путина и Эрдогана прошла ранее в Казани на саммите БРИКС. Тогда президент России отметил, что в 2022 году объем торговли между странами составил 55,4 миллиарда долларов, а за восемь месяцев текущего года вырос еще на 6,2 процента.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией продолжают укрепляться и обе стороны активно работают над их развитием.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).





Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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