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Итальянский журналист считает, что экономика страны разрушается из-за санкций против России

2:34
Экономика

Снижение уровня жизни в Италии связано с внешнеполитическим курсом страны, направленным на конфронтацию с Россией, заявил журналист Джорджо Бьянки. Он отметил, что итальянцы уже ощущают последствия, такие как рост инфляции, повышение цен на энергоносители и снижение жизненного уровня, передает РИА Новости.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0
Флаг Италии

По словам Бьянки, большинство граждан Италии традиционно мало интересуется внешней политикой, что позволяет правящей коалиции акцентировать внимание на внутренних проблемах. Однако, по его мнению, этот подход не может быть долгосрочным.

"Я не знаю, сколько удастся правительству продержаться на эффекте этой игры, потому что люди все равно ощущают, что инфляция, повышение цен на энергоносители и, как следствие, понижение уровня жизни как раз напрямую связаны с внешней политикой, а именно с ухудшением отношений с Россией", — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что внутри правящей коалиции существуют разногласия. Так, партия "Лига" выступает за налаживание отношений с Москвой, тогда как партия премьер-министра Джорджи Мелони придерживается более жесткой позиции. При этом пропаганда в СМИ помогает скрывать эти противоречия.

Бьянки выразил обеспокоенность будущим итальянской промышленности.

"Но я не знаю, сколько еще времени удастся это все. Как могут люди не понимать, что итальянская индустрия, как и немецкая, они похожи по своей структуре, вообще выбрасываются с поля игры? В ближайшее время могут исчезнуть, потому что не могут конкурировать ни с американской промышленностью — там энергоносители ничего не стоят и есть очень благоприятная финансовая политика для производителей — ни с восточной, где цены на энергоносители ниже, даже если они их покупают, и также благоприятные условия для производителей созданы", — подчеркнул он.

Ситуация усугубилась после начала российской спецоперации на Украине, когда западные страны усилили санкционное давление на Москву. Российский президент Владимир Путин называл эту политику частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России, которая, однако, наносит серьезный удар по мировой экономике.

В самой России отмечают, что страна успешно адаптируется к санкциям, а на Западе признают их неэффективность, но не готовы публично признать провал своей политики.

 

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος "дом, хозяйство" + νόμος "правило, закон"; дословно — "правила ведения домашнего хозяйства") — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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